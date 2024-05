Pneumologia San Bassiano, in pensione il primario Honish. Nominato il “traghettatore”

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Sarà il dottor Carlo Barbetta il “traghettatore” del reparto di Pneumologia dell’ospedale San Bassiano, nel ruolo di facente funzione, in attesa del concorso indetto da Azienda Zero per la nomina del futuro direttore ufficiale dell’Unità Operativa Complessa del polo medico bassanese. L’affidamento dell’incarico temporaneo al dottor Barbetta risponde all’esigenza di coprire il ruolo apicale altrimenti vacante dopo il raggiungimento della pensione per il dottor Bernd Ulrich Honisch.

Originario di Este, laureato nel 2010 il giovane pneumologo padovano ricopriva l’incarico di responsabile dipartimentale di Pneumologia Territoriale per il Distretto Bassanese e Alto Vicentino ma nella sua carriera può contare su un’importante esperienza anche in ambito ospedaliero.

Laureato in Medicina e Chirurgia all’Università degli Studi di Ferrara, il dott. Barbetta ha conseguito la specializzazione in Malattie dell’Apparato Respiratorio presso l’Università di Parma e un master di II livello sulle Malattie Polmonari Immunologiche, all’Università di Verona. Ha iniziato la sua carriera nell’Azienda Ospedaliera Universitaria Sant’Anna di Ferrara, per poi trasferirsi, dopo alcuni incarichi presso gli ospedali di Santorso, Schiavonia, Pordenone e all’ospedale di S. Donà di Piave, dove è rimasto tre anni prima di spostarsi in Ulss 7 Pedemontana.

È autore di oltre 30 pubblicazioni scientifiche su testate nazionali e internazionali relative a diverse tematiche in ambito pneumologico, tra cui sviluppo di nuovi trattamenti e dispositivi inalatori, diagnosi e gestione del paziente con asma e con bronco pneumopatia ostruttiva, tosse cronica e diagnosi e gestione endoscopica delle patologie polmonari. “Ringrazio il Direttore Generale per la fiducia – commenta l’incaricato -, assumo l’incarico animato da spirito di servizio. La Pneumologia di Bassano del Grappa è un’istituzione sia a livello locale che regionale e negli anni ha saputo fornire alla cittadinanza e al territorio cure di alto livello per le malattie dell’apparato respiratorio. Farne parte è un onore”.

“Predisporremo come sempre in tempi rapidi il concorso per la nomina del nuovo Direttore del reparto, ma nel frattempo quest’ultimo continuerà a operare al meglio sotto la guida del dott. Barbetta – commenta il dott. Carlo Bramezza -. Come molte altre patologie, anche la Pneumologia si trova ad affrontare un incremento delle richieste assistenziali, in questo caso dovuto non solo all’invecchiamento progressive della popolazione, ma probabilmente anche a problematiche di tipo ambientale. Si tratta dunque di una disciplina in grande evoluzione, che al San Bassiano ha sempre avuto un’importante tradizione: l’obiettivo per il futuro è da una parte mantenere gli elevanti standard del reparto, dall’altra evolvere i percorsi e l’offerta assistenziale in funzione delle necessità emergenti nella popolazione”.