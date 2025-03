Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Oggi verso le 16.40 il Soccorso alpino della Pedemontana del Grappa è stato attivato e messo in contatto con tre escursionisti in difficoltà sul massiccio del Grappa, nel territorio comunale di Solagna. I tre, un 46enne e un 34enne di Spresiano (Treviso) e una 30enne di Arcade (Treviso), erano partiti in mattinata da Solagna per raggiungere la Strada delle Penise.

Si erano però basati solo su una traccia reperita su Facebook, che li aveva portati fuori dall’itinerario. Dopo aver percorso l’ex sentiero 939, infatti, proseguendo avevano perso ogni indicazione del tracciato. Al telefono con i soccorritori, è stato detto loro di tornare sui propri passi verso l’ultimo segnale, mentre una squadra partiva in jeep.

I tre sono quindi ritornati indietro e hanno, anzi, ritrovato il sentiero corretto. La squadra li ha infatti incrociati su una stradina parallela a quella delle Penise. Ormai prossimo il buio, poiché i tre erano sprovvisti di luci, i soccorritori li hanno accompagnati con il proprio mezzo fino all’estremità meridionale della Strada delle Penise, dove si sarebbero fatti venire a prendere.