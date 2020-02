Liceo Brocchi, quasi 500 le preiscrizioni. Record eguagliato, ma c’è il numero chiuso

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Chiuso il termine per le iscrizioni, fissato nella data del 31 gennaio, lo storico istituto statale “G.B. Brocchi” di Bassano del Grappa diffonde il numero dei candidati nuovi liceali per il prossimo anno scolastico. Sono 491 le richieste pervenute entro la data utile, e non saranno concesse deroghe temporali. “Numeri record”, come sottolinea il dirigente scolastico Giovanni Zen, nonostante l’annunciato blocco delle iscrizioni a numero chiuso deciso nelle scorse settimane dal consiglio d’istituto. Saranno “solo” 17 le classi prime istituite, privilegiando il criterio di vicinanza geografica per gli alunni.

Per i candidati ritardatari non saranno concesse deroghe, come da disposizioni provenienti dal preside Zen, al fine di mantenere le oltre 90 classi nelle due sedi originarie attualmente occupate dal liceo bassanese. Che ospita e accompagna nella loro crescita e formazione circa 2300 studenti, non solo vicentini. La riduzione delle classi prime da 20 a 17 comporterà l’esclusione di alcune richieste di ammissione. Nessun sorteggio ma il criterio territoriale come “ago della bilancia”, tenendo comunque conto delle aspirazioni degli alunni in sede di scelta dell’indirizzo di studi.

Un dato curioso: i 491 richiedenti ricalcano lo stesso numero di candidati registrati negli ultimi due anni di preiscrizioni. Dato che rappresenta il record – eguagliato – nella storia del Liceo Brocchi. Nel dettaglio in testa ai “gusti” di alunni e alunne attualmente impegnate nelle classi terze della scuola dell’obbligo svetta l’indirizzo Linguistico (101 domande). Poi in ordine sparso lo Scientifico (62), Scienze Applicate quinquennale (95 preiscritti, a cui aggiungere i 26 del corso quadriennale), 76 per le Scienze Umane, 65 per il Classico, più altre 9 domande ancora in lavorazione.