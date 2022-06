Perde il controllo dell’auto finendo nella scarpata, miracolata la conducente

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Un terribile incidente dalle conseguenze, fortunatamente, senza feriti gravi. E’ accaduto nel primo pomeriggio di oggi, 29 giugno, quando poco dopo le 13 una donna a bordo dell’autovettura Toyota Corolla ha perso il controllo del mezzo finendo fuori strada in una piccola scarpata ruote all’aria. La dinamica è al vaglio degli inquirenti e non ancora resa nota, ma dalle prime indiscrezioni sembra che il sinistro sia stato causato dal manto stradale scivoloso a causa delle forti precipitazioni.

Miracolosamente illesa R.M., 41enne di Marostica, che ha riportato solo lievi ferite. Tanta paura, però, per un incidente che le poteva costare caro. La ricostruzione dei fatti vede la conducente percorrere via Pedalto nella frazione marosticense di Crosara, nell’affrontare la doppia curva a S la donna ha perso il controllo del mezzo finendo fuori dalla sede stradale lungo il margine destro della carreggiata. L’auto, dopo essere caduta nella sottostante piccola scarpata, si è capovolta. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Solagna per i rilievi e i vigili del fuoco per il recupero del veicolo.