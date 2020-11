Ingegnere 51enne trovato morto in Istria: probabile infarto. Era in viaggio di lavoro

Triste notizia quella giunta in Veneto nei giorni scorsi dalla Croazia, dove un professionista padovano di origine ma residente da tempo a Rossano Veneto è stato trovato senza vita in un alloggio che occupava durante una trasferta di lavoro. A trovarlo esanime sono state le forze di polizia croate, su segnalazione di un amico della vittima, recatosi di persona all’indirizzo dove pernottava il 51enne su richiesta della famiglia.

Il suo nome era Fernando Stocco, e si trovava sulla penisola d’Istria dallo scorso week end, in uno dei viaggi di lavoro che abitualmente l’ingegnere originario di Galliera Veneta compiva periodicamente. Si trovava solo al momento del ritrovamento, senza vita, probabilmente vittima di un arresto cardiocircolatorio. Non sarebbero stati riscontrati segni di scasso, escludendo quindi l’ipotesi di una rapina finita male.

Ai famigliari, preoccupati dal fatto che il congiunto non dava più notizie di sè da un paio di giorni, la tragica notizia è stata data nella serata di mercoledì. Ma non è noto a quando risalga l’arco temporale in cui è avvenuto il decesso, che si ipotizza per cause naturali. Ora si attende che il corpo di Stocco, attraverso la mediazione di un’agenzia di trasporti funebri, rientri in Italia, non prima di essere sottoposto ad autopsia per accertamenti.

A darne notizia l’edizione odierna del Mattino di Padova e il Giornale di Vicenza, che indicano come l’ingegnere civile – che lavorava come libero professionista nel proprio studio – , non presentasse apparentemente alcun problema di salute significativo pregresso. A confermarlo uno dei fratelli raggiunto dalla stampa locale. Fernando Stocco era nato a Cittadella nel 1968 e avrebbe compiuto 52 anni fra pochi giorni. Avrebbe dovuto assentarsi solo per il fine settimana per poi far rientro in Veneto tra domenica e lunedì scorsi.

In passato aveva insegnato tra l’altro all’Enaip Veneto, oltre che in vari corsi di settore, ed era membro dell’ordine degli ingegneri di Padova. In generale era conosciutissimo nel settore visti i numerosi lavoro portati a termine in passato, in quasi 25 anni di carriera professionale. La famiglia, dopo aver pianto il lutto in questi giorni, attenderà le risposte dovute e non è esclusa l’apertura di un’inchiesta da parte della giustizia italiana.