Ulss 7, il dottor Pigatto in pensione dopo 25 anni di direzione ai Servizi Socio Sanitari

Il dottor Alessandro Pigatto, direttore dei Servizi Socio-Sanitari dell’Ulss 7 Pedemontana sin dal 1995, lascia l’incarico da oggi e per il futuro, dove ad attenderlo c’è la pensione. Per lo psicologo che per oltre 25 anni ha rivestito il ruolo di guida nel territorio bassanese dopo una lunga carriera è giunto dunque il momento dell’avvicendamento, lasciando per il momento il “testimone” alla dottoressa Francesca Busa, direttrice del distretto.

Sarà lei la facente funzione fino a nuovo elezione del successore dove ha operato il dott. Pigatto. In tempi non certo agevoli sia per i cambiamenti organizzativi sia per la necessità di intervento puntuale nel settore sanitario di sostegno alla persona, con un ultimo anno di attività particolarmente impegnativo a causa della pandemia.

Per lui circa 40 anni di carriera nel campo delle prevenzione e dell’intervento a sostegno delle fasce più fragili e problematiche, anziani, tossicodipendenti e persone con siabilità ad esempio, buona parte dei quali trascorsi con la “giacca” da dirigente e di coordinatore dei vario servizi sul territorio, quasi esclusivamente con sede di lavoro a Bassano del Grappa dove fece i suoi esordi nel 1980. Tolte un paio di parentesi di pochi anni a Feltre e Padova dove assunse altri incarichi, il dottor Pigatto ha sempre operato nel Bassanese. Negli ultimi giorni di servizio ha salutato con una lettera anche i componenti della Conferenza dei Sindaci locali, oltre ai colleghi e i dipendenti del servizio di cui è stato guida dopo la riforma dei servizi sociali in Veneto.

All’età di 67 anni, compiuti lo scorso novembre, è fisiologico il passaggio di testimone che verrà concretizzato nei prossimi mesi con una nuova nomina. Dopo le prime esperienze lavorative come tirocinante nell’allora casa di cura per malati psichiatrici di Marostica, dal 1980 l’inizio di un “avventura” professionale culminata con i ruoli delicati di direzione a lui assegnati in più aziende sanitarie in Veneto. A salutarlo ufficialmente a nome di tutta l’Ulss 7 è oggi Bortolo Simoni, che nel corso dell’emergenza sanitaria dallo scorso mese di marzo ha spesso affiancato il dirigente portavoce nelle comunicazioni alla stampa.

Da neo pensionato dopo lunga carriera, lo psicologo di Dueville avrà modo di dedicarsi a tempo pieno alla famiglia e agli hobby. “Quella dei servizi socio-sanitari nel territorio è una realtà estremamente articolata e allo stesso tempo strategica – sottolinea Bortolo Simoni, commissario dell’Ulss 7 Pedemontana pure lui prossimo al riposo salvo nuovo rinnovo -, anche se spesso lontana dai riflettori. Per questo motivo ringrazio il dottor Pigatto per il delicato lavoro svolto in questi anni e auguro alla dottoressa Busa, che già ben conoscere la nostra azienda e il nostro territorio, buon lavoro”.