Legnaia in fiamme, bruciano 200 quintali accatastati in cortile. Pompieri al lavoro per ore

Intervento d’urgenza per i vigili del fuoco di Vicenza nel pomeriggio di mercoledì 8 febbraio, al fine di spegnare l’incendio sviluppatosi su una catasta di legna da ardere che rischiava di intaccare un edificio di Bressanvido.

La squadra di emergenza del 115 alle 15.30 circa di ieri è giunta nella zona di campagna indicata, in via San Benedetto, per mettere fine alle fiamme che stavano bruciando circa 200 quintali di tronchi di pianta già tagliati.

Sconosciute per il momento le cause dell’incendio che ha impegnato i pompieri accorsi dal comando provinciale del capoluogo berico con autopompa, autobotte e sette operatori, i quali in seguito si sono dedicati fino a sera alle operazioni di completo spegnimento e della successiva fase di bonifica.

Grazie alla tempestiva azione dei pompieri professionisti negli interventi di emergenza si è potuto così evitare l’estensione delle fiamme alle abitazioni e ad altre strutture, limitando i danni alla sola rimessa per la legna.