Schianto fra due auto in A4, una prende fuoco: tre feriti

E’ durato tutta la serata di giovedì 7 novembre l’intervento dei vigili del fuoco in autostrada A4 per un incidente fra due auto, con successivo incendio di un veicolo fra le uscite di Grisignano e Padova Ovest, in direzione di Venezia. Tre persone sono rimaste leggermente ferite.

L’incidente è avvenuto intorno alle 19: i vigili del fuoco accorsi da Vicenza e da Padova con due autopompe e un’autobotte hanno spento l’incendio del veicolo avvolto dalle fiamme e messo in sicurezza l’area, mentre il personale sanitario del 118 ha preso in cura le tre persone coinvolte nello schianto. Sul posto la polizia stradale per i rilievi del sinistro. Il traffico veicolare, chiuso durante il lavoro dei soccorritori, è stato parzialmente riaperto.