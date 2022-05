Aereo da turismo scompare dai radar in Nepal, a bordo 22 persone

tredici nepalesi, quattro indiani, due tedeschi e tre membri dell’equipaggio. L’aereo della Tara Air stava coprendo la tratta tra la città di Pokhara e Jomson, nell’ovest del paese.

Il Twin Otter è scomparso dopo 15 minuti di volo. Decollato alle 09:55 ora locale, poco dopo le 10 si erano già persi i contatti. Secondo un controllore del traffico aereo nepalese dell’aeroporto di Jomson si sta indagando sulla segnalazione di un forte rumore avvertito mentre l’aereo sorvolava un’area chiamata Ghasa. E’ stato inviato un elicottero e già i soccorsi sono sul luogo, ma le difficili condizioni meteo stanno condizionando le ricerche.

Il Nepal, con frequenti incidenti aerei, è stato oggetto di ripetute sanzioni internazionali per la mancanza di controlli. Nel 2013 l’Unione Europea ha posto il veto all’accesso al proprio territorio alle compagnie aeree nepalesi. Il paese himalaiano ha visto esplodere il proprio traffico aereo negli ultimi anni non solo per l’approvvigionamento delle merci, ma anche per il trasporto di trekker ed alpinisti in luoghi altrimenti difficili da raggiungere.