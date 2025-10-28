Amazon annuncia licenziamenti, 30 mila lavoratori a rischio

Oggi Amazon darà il via ad una serie di email che riguardano il licenziamento di molti suoi dipendenti. Potrebbero essere coinvolte ben 30 mila persone: su circa 350 mila addetti “corporate”, la misura colpirebbe quasi il 10%, a fronte di una forza lavoro globale che supera 1.55 milioni di dipendenti. Il ridimensionamento riflette un cambio di passo rispetto alla fase espansiva, quando le assunzioni avevano accompagnato l’eccezionale crescita del canale online e l’apertura di nuovi fronti di business.

Durante la pandemia infatti ci fu un’impennata della domanda di acquisti online tanto da spingere il colosso ad assumere centinaia di migliaia di lavoratori per sostenere logistica e servizi digitali. Oggi invece Amazon ha necessità di contenere i costi e riportare in equilibrio la macchina organizzativa.

Con il progressivo ritorno alla normalità, la crescita degli acquisti online si è raffreddata e alcune aree sono risultate sovradimensionate rispetto alle esigenze. Il management ha quindi avviato una revisione delle attività ritenute meno profittevoli per concentrare le risorse sui business a maggiore potenziale e aumentare l’efficienza complessiva dell’azienda.