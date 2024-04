Carlo III smentisce le voci sulla sua salute: “Il Re tornerà presto ai doveri pubblici”

In questo modo Re Carlo mette a tacere le voci di un suo presunto aggravamento di salute. Nel post su Instagram il sovrano annuncia che presto tornerà ai suoi doveri. Peraltro, il monarca britannico si fa ritrarre insieme alla moglie, la regina Camilla, sorridente. Buckingham Palace attraverso i medici parla espressamente di “progressi molto incoraggianti nella cura contro il cancro”. Carlo III farà un ritorno limitato agli impegni pubblici di rappresentanza a partire dalla prossima settimana.

La precisazione londinese. A proposito dei prossimi impegni, viene fatto sapere che a giugno in occasione della visita dell’imperatore giapponese, il Re e la Regina saranno pronti a riceverlo. Un evento eccezionale visto che si tratta della prima visita nel Regno Unito di un capo di Stato nipponico dal 1998. Mentre, la BBC, in merito alla salute del sovrano, parla di graduale ritorno alla normalità. L’emittente spiega: “Carlo che mal sopportava il limite imposto alla sua attività come aveva rivelato la stessa Camilla, ora si sente fortemente incoraggiato dalla prospettiva di un graduale ritorno alla normalità. Se da un lato non mancano quindi i segnali di cauto ottimismo per la salute del sovrano, dall’altro è troppo presto per dire quanto tempo durerà ancora il suo trattamento”.

La reazione di Downing Street. L’annuncio sulla salute di Carlo III è stato accolto con gioia dal premier Rishi Sunak, il quale, sul suo profilo di X ha scritto: “Splendida notizia per concludere la settimana”. Una notizia che arriva, infatti, dopo una serie di altri segnali positivi giunti nelle ultime settimane e in cui il Re aveva iniziato a farsi vedere in pubblico, come in occasione della messa di Pasqua a Windsor. Tutto questo a differenza della principessa Kate, alle prese anche lei con un tumore e sottoposta a chemioterapia, come ha annunciato lei stessa lo scorso mese in un video toccante.

L’antefatto. Il sovrano era stato d’altronde già autorizzato a partecipare a impegni ufficiali all’interno del Palazzo con più persone, dopo che in precedenza questi erano limitati a pochi presenti, come il primo ministro Sunak nei consueti incontri settimanali; oltre a ricevere un sostanziale via libera a una visita ufficiale di due settimane in Australia a ottobre con la regina Camilla. Nel frattempo, fa discutere la presunta rivelazione sensazionalistica del giornale online americano Daily Beast, secondo cui in base a fonti non bene precisate, a causa di un grave peggioramento del monarca, sarebbero stati aggiornati i piani per la Operation Menai Bridge: il nome in codice per organizzare il funerale del Re.