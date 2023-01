Disastro aereo in Nepal, almeno 67 morti secondo le autorità locali

Un velivolo della Yeti Airlines con a bordo 72 persone, 68 passeggeri e 4 membri dell’equipaggio, è precipitato prendendo fuoco dopo lo schianto vicino al fiume Seri. L’aereo si è schiantato tra il tra il vecchio aeroporto di Pokhara e il nuovo aeroporto internazionale della città mentre era in fase di atterraggio. Era decollato da Katmandu.

Secondo le autorità locali ci sarebbero dei sopravvissuti. Le vittime sarebbero almeno 67, mentre un funzionario della polizia locale ha parlato di 31 corpi portati in ospedale ed altre 36 persone sono state trovate nella gola dove l’ATR-72 è precipitato. Non si conoscono ancora le cause del disastro.



Nessun italiano a bordo. La Yeti Airlines ha comunicato la nazionalità dei passeggeri: 53 nepalesi, 5 indiani, 4 russi, 2 coreani, un argentino, un australiano, un irlandese e un francese. Per domani il governo nepalese ha dichiarato una giornata di lutto nazionale.