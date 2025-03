Germania, auto travolge i pedoni: due morti e almeno 25 feriti

Almeno due persone sono state uccise e diverse ferite, probabilmente una venticinquina, alcune gravemente, a seguito dell’impatto di un’auto sulla folla a Mannheim, in Germania. Secondo quanto riferito da testimoni oculari un suv nero ha travolto i pedoni sulla Planken, la tradizionale zona dello shopping di Mannheim, che avrebbe dovuto ospitare domani le celebrazioni finali per il Carnevale.

Il conducente dell’auto è un cittadino tedesco legato all’ultradestra, ricoverato in ospedale in gravissime condizioni, dopo essersi sparato in bocca per evitare l’arresto. L’auto utilizzata dall’uomo che si è lanciato sulla folla era nota alle forze dell’ordine per l’uso di simboli anticostituzionali. La polizia non cerca complici e comunica che al momento le indagini non fanno pensare a un movente politico.