Guerra Israele-Iran, Trump annuncia il cessate il fuoco. Sarà reale?

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Donald Trump ha annunciato che il cessate il fuoco tra Israele e Iran “è ora in vigore”. Una tregua che per il presidente americano “metterà fine a quella che dovrà essere chiamata la guerra dei 12 giorni”. Il tycoon via ‘Truth’ ha anche lanciato un appello: “il cessate il fuoco è ora in vigore. Per favore non violatelo!”.

I media di Teheran hanno confermato che il cessate il fuoco è scattato dalle 6 di questa mattina (ora italiana). Precedentemente la Repubblica Islamica si era detta pronta alla tregua, se “il regime israeliano” avesse cessato “la sua aggressione”. “Non abbiamo intenzione di continuare la nostra risposta”.

Israele ha spiegato il perché della tregua. Il vero obiettivo, fa sapere il governo israeliano, era quello di smantellare il programma nucleare iraniano e non un cambio di regime. “La doppia minaccia esistenziale atomica e missilistica dell’Iran è stata eliminata”. L’ufficio del primo ministro Benjamin Netanyahu ha sottolineato che il premier ha incontrato il governo, il ministro della Difesa, il capo di Stato maggiore dell’Idf e il capo del Mossad “per riferire che Israele ha raggiunto tutti gli obiettivi dell’operazione Rising Lion, e molto altro”. Lo Stato ebraico ha ottenuto il pieno controllo aereo sui cieli di Teheran, ha inflitto gravi danni alla leadership militare e distrutto decine di obiettivi centrali del governo iraniano”.

Prima dell’entrata in vigore della tregua, sono tornate a suonare le sirene d’allarme a Tel Aviv e un missile lanciato dall’Iran nel sud di Israele ha causato la morte di almeno cinque persone a Beer Sheva. Contemporaneamente agli ultimi lanci di missili tra Israele e Iran e all’annuncio di una tregua da parte di Donald Trump, sono risuonati all’alba gli allarmi nella base italiana Unifil di Shama, a sud del Libano.

Tajani: “Sospiro di sollievo”. Intervenuto a ‘Mattino Cinque’ il ministro ha fatto sapere di aver “offerto anche Roma come luogo di incontro, così come è capitato per ben due volte tra Oman, Iran e Stati Uniti, vedremo adesso cosa accadrà. La notizia positiva è che c’è questo cessate il fuoco (tra Israele e Iran, ndr), che mi auguro possa essere rispettato: questo fa tirare un sospiro di sollievo, anche ai nostri concittadini che vivono in quella parte del mondo”: lo ha detto a “Mattino Cinque News” il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani.

Il ministero degli Esteri del Qatar ha convocato questa mattina l’ambasciatore di Teheran a Doha dopo l’attacco iraniano contro la principale base militare statunitense in territorio qatariota. Il ministero degli Esteri del Qatar ha espresso una “ferma condanna” dell’attacco e ha ribadito che “si riserva il diritto di rispondere a questa grave violazione”.