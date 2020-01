“Il 737 Max è un aereo progettato da clown”. Mail interne della Boeing mettono nei guai la società americana

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Nuova grana per la compagnia aerea Boeing, finita nella bufera per il malfunzionamento degli apparecchi 737 Max. A mettere nei guai la società statunitense ci hanno pensato i suoi dipendenti. Un aereo “progettato da pagliacci con la supervisione di scimmie“. Un velivolo “ridicolo”, tanto da esser definito “uno scherzo”.

Dalle mail trapelate emerge come i dipendenti della Boeing abbiano convinto, anche facendo ricorso ad alcuni trucchi, le compagnie aeree e le autorità che non fosse necessario nessun addestramento con simulatori per i piloti del velivolo. Il modello non può più volare dopo i due disastri aerei, uno nel 2018 e l’altro nel 2019, in cui morirono 350 persone. Il messaggio in cui si parla di “pagliacci” e di “scimmie” risalirebbe al 2017, quindi alcuni mesi prima dei disastri. E il file è stato diffuso, mentre i dipendenti coinvolti nella comunicazione restano coperti da anonimato. La Boeing ha scoperto sui propri server il mese scorso queste mail, le ha girate alla Federal aviation administration e alle commissioni di inchiesta del Congresso che stanno puntando i loro fari sulla vicenda.

Da parte sua, e cercando di difendersi, Boeing afferma che il linguaggio e i contenuti usati in quelle comunicazioni sono in conflitto con i valori della società e che si stanno intraprendendo iniziative appropriate nei confronti dei responsabili, anche con misure disciplinari. La Federazione dell’Aviazione, invece, in un comunicato ha definito “deludenti” i messaggi, ma ha spiegato che questi non rivelano “alcun rischio per la sicurezza che non fosse già stato identificato come parte delle continue attività di verifica delle modifiche proposte per l’aereo”.