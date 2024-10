Il Nobel 2024 per l’Economia assegnato a: Acemoglu, Johnson e Robinson

Il Nobel per l’Economia 2024 è stato assegnato a Daron Acemogliu, Simon Johnson e James A. Robinson, dell’Università di Chicago “per gli studi su come le istituzioni si formano e influenzano la prosperità”.

Le motivazioni del premio. Secondo l’Accademia svedese, il riconoscimento ai tre economisti, riguarda i loro studi su “come la colonizzazione, introducendo nuovi modelli di società ha influenzato in un senso o nell’altro la prosperità nei Paesi colonizzati”. “La conclusione generale è – come spiega un nota – che “le società con un debole Stato di diritto e istituzioni che hanno sfruttato la popolazione non generano crescita o cambiamenti positivi”.

“Quando gli europei hanno colonizzato grandi porzioni della terra – si legge ancora nella nota – le istituzioni delle società sono cambiate, talora drammaticamente, ma non ovunque nello stesso modo. In alcuni Paesi lo scopo era sfruttare la popolazione ed estrarre risorse a beneficio dei colonizzatori, creando solo benefici di breve termine “per chi era al potere: finché il sistema politico garantisce loro il controllo, nessuno crederà alle loro promesse di future riforme economiche”. In altri Paesi, le potenze coloniali hanno formato sistemi economici e politici inclusivi” che nel tempo hanno prodotto “società generalmente prospere”.

Jakob Svensson: “Ridurre le enormi differenze di reddito tra i Paesi è una delle più grandi sfide del nostro tempo”. “I vincitori -ha dichiarato il presidente del Comitato per il Premio in Scienze Economiche- hanno dimostrato l’importanza delle istituzioni sociali per raggiungere questo obiettivo” .

Chi sono i vincitori:

Daron Acemoglu nato a Istanbul, in Turchia nel 1967, ha conseguito un dottorato di ricerca nel 1992 presso la London School of Economics and Political Science, nel Regno Unito. E’ professore al Massachusetts Institute of Technology di Cambridge, USA.

Simon Johnson è nato nel Regno Unito, precisamente a Sheffield nel 1963 . Nel 1989, ha conseguito il Dottorato di ricerca presso il Massachusetts Institute of Technology, negli USA, dove attualmente insegna.

James A. Robinson è nato nel 1960 nel Regno Unito. Ha conseguito il dottorato di ricerca nel 1993 presso l’Università di Yale, New Haven, CT, USA. Attualmente è professore presso l’Università di Chicago, IL, USA.

Il premio per l’economia lo ricordiamo, non è uno dei premi originali per la scienza, la letteratura e la pace creati dall’inventore della dinamite e uomo d’affari Alfred Nobel e assegnati per la prima volta nel 1901, ma un’aggiunta successiva istituita e finanziata dalla banca centrale svedese nel 1968.