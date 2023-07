In Ucraina la visita segreta del direttore della Cia, Zelensky: “Ecco come riconquisteremo i territori occupati”

Prosegue la guerra in Ucraina.. Lo scrive il Kiev Independent. Funzionari di Kiev hanno affermato che le difese aeree della città hanno abbattuto tutti i droni russi lanciati nella capitale durante la notte nel primo attacco di droni alla capitale in quasi due settimane.

Per gli esperti analisti però, la rivolta dei soldati mercenari “ha messo a nudo la debolezza delle forze di sicurezza russe e ha dimostrato l'incapacità di Putin di usare le sue forze in modo tempestivo per respingere una minaccia interna, erodendo ulteriormente il suo monopolio sulla forza”. I media americani scrivono che sia l'intelligence Usa che lo stesso Putin erano a conoscenza dei piani della Wagner.

Secondo il Washington Post, che cita alcune fonti, prima del fallito ammutinamento di Wagner, il direttore della Cia William Burns ha compiuto un viaggio segreto in Ucraina, durante il quale gli è stata rivelata dai funzionari di Kiev una strategia per riprendere i territori occupati dalla Russia e aprire le trattative per un cessate il fuoco con Mosca entro la fine dell'anno.

In vista dell'autunno il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e i suoi uomini, riporta il Washington Post, hanno iniziato a pensare come Kiev potrebbe premere per una fine dei combattimenti sulla base di termini accettabili per la Russia e la popolazione ucraina. Lo scenario ideale preferito da Kiev prevede un'avanzata delle sue truppe al confine della Crimea, prendendo in ostaggio la penisola.

La visita di Burns ha incluso incontri il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e con i vertici dell'intelligence di Kiev. “Il direttore Burns è stato di recente in Ucraina, come ha fatto regolarmente dall'inizio della recente aggressione russa più di un anno fa”, ha detto un funzionario americano. L'obiettivo della missione è stato riaffermare l'impegno dell'Amministrazione Biden a condividere informazioni d'intelligence per aiutare l'Ucraina nella difesa.