Israele attacca il sud del Libano: “Hezbollah era pronto a lanciare 6mila missili”

Il primo ministro libanese Najib Mikati convocherà in mattinata il comitato ministeriale di emergenza per una riunione nella sua residenza di Beirut per discutere gli sviluppi delle ultime ore. Il leader di Hezbollah, Hassan Nasrallah, terrà un discorso in giornata dopo il raid effettuato sul nord di Israele dalla milizia sciita. Il discorso dovrebbe tenersi alle 18 ora di Beirut, le 17 in Italia. Secondo quanto afferma una fonte della sicurezza libanese sono almeno 31 i villaggi e le aree circostanti prese di mira da raid effettuati da aerei da combattimento o droni israeliani nel sud del Libano dall'alba fino alle 10:30.

Il team negoziale israeliano è in partenza per il Cairo dove oggi è previsto il vertice per i colloqui su un accordo di tregua a Gaza e sul rilascio degli ostaggi. Intanto "i militari italiani della missione UNIFIL in Libano stanno tutti bene" lo riferisce il portavoce sottolineando che la situazione al momento rimane preoccupante, ma i caschi blu italiani e di tutti gli altri contingenti sono al sicuro.

Il premier. Il presidente israeliano Isaac Herzog ha lodato l'azione messa in campo questa mattina da Israele contro Hezbollah affermando che è in linea condalla minaccia del terrorismo. “Esprimo gratitudine e sostegno alle nostre figlie e ai nostri figli nelle forze di difesa israeliane, così come nei servizi di sicurezza, emergenza e salvataggio, per i loro incessanti sforzi su tutti i fronti di battaglia”, ha scritto Herzog su X. “I loro immensi sacrifici nel contrastare gli atti malvagi dei nostri nemici e nel difendere lo Stato di Israele e i suoi cittadini meritano il nostro più profondo ringraziamento. Li abbraccio tutti con profonda gratitudine”, ha aggiunto.