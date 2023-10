Israele: “Presto entreremo nella Striscia”. Razzi dal Libano e da Gaza

Il Parlamento europeo chiede pausa umanitaria e rispetto dei diritti dei civili. “Condannare fermamente gli attacchi brutali e eliminare l’organizzazione terroristica Hamas ma impegnarsi per la de-escalation in Medio Oriente e chiedere una pausa umanitaria nonché il pieno rispetto del diritto internazionale” questa è la richiesta espressa dalla risoluzione dell’Eurocamera, approvata questa mattina. Non passa invece l’emendamento che chiedeva di inserire nel testo il “cessate il fuoco immediato”. Richiesta anche un’indagine internazionale sul bombardamento dell’ospedale.

A Berlino, almeno 65 agenti della polizia tedesca sono rimasti feriti durante un corteo filo-palestinese, degenerata in violenze nella serata di ieri. Le autorità della Germania non hanno nascosto la loro preoccupazione per il proliferare di cortei di questo tipo. In Francia, come accaduto in 4 degli ultimi 6 giorni, la Reggia di Versailles ha chiuso ancora dopo aver evacuato i suoi visitatori a causa di un allarme bomba. Paramount Global ha cancellato gli MTV European Music Awards (Ema) a Parigi, citando come causa la “instabilità degli eventi mondiali”.