L’Italia continua a sostenere l’Ucraina. Dal G7 Meloni annuncia: “Fondamentale restare uniti”

Pieno sostegno all’Ucraina da parte dell’Italia. La conferma arriva dalla premier Giorgia Meloni, in videocollegamento alla sua prima riunione del G7 dopo quella d’emergenza del G20 di Bali: “È fondamentale restare uniti nel pieno sostegno del G7 a Kiev, anche in campo economico e militare” ha detto la presidente del Consiglio, aggiungendo che “Siamo chiamati a continuare a difendere il Paese dalla guerra di aggressione russa”.

L’Italia non è l’unico paese a sostenere l’Ucraina. I Paesi membri del G7 lavoreranno ancora insieme per rafforzare le capacità militari ucraine, soprattutto per quanto riguarda la difesa aerea. Anche in questo caso si tratta di una conferma, visto che già nelle scorse settimane era stato deciso insieme di continuare a supportare Kiev. Un supporto apprezzato dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky, il quale non ha mancato di ringraziare il nostro Paese: “Sono grato all’Italia e a tutti gli italiani per l’apporto tempestivo e senza esitazione di sicurezza e sostegno finanziario. Vi sono grato per la solidarietà nel rispetto della dignità umana, perché la Russia vuole privare della dignità tutte le nazioni libere, e non solo in Europa” ha detto.

Intanto sul campo di battaglia si segnala il danneggiamento di un ponte usato dai russi per trasportare equipaggiamento militare alle truppe nelle zone occupate. Si tratta del viadotto collocato alla periferia di Melitopol, la città strategica nell’oblast di Zaporizhzhia che da marzo è occupata dai russi. Il ponte non è crollato ma il fondo stradale è affondato. Secondo l’agenzia Ria Novosti, il ponte è stato minato da “sabotatori ucraini”.