Medio Oriente: intensi raid aerei a Gaza, morti 8 soldati. Allerta terrorismo in Europa

Sarà un Natale sottotono quello di quest’anno a Betlemme: la tradizionale messa di mezzanotte sarà regolarmente celebrata dal Patriarca latino di Gerusalemme, il cardinale Pierbattista Pizzaballa, ma senza pellegrini e turisti ad affollare la chiesa di Santa Caterina, adiacente alla Basilica della Natività.

E intanto è allerta terrorismo in questi giorni di festività. Una cellula jihadista- riporta il quotidiano “Bild” – starebbe pianificando attentati in Europa. I terroristi intenderebbero colpire in Germania, Austria e Spagna durante le messe di Natale o il 31 dicembre. Diversi jihadisti coinvolti nel piano sono stati arrestati ieri, rispettivamente a Vienna, e nel Saarland in Germania. In Austria le autorità hanno elevato il livello di minaccia, in particolare presso i luoghi di culto cristiani in quanto possibili obiettivi.