Michel giunto in Ucraina: “La storia non dimenticherà i crimini di guerra commessi”

Russia e Ucraina avrebbero raggiunto un accordo per l’apertura di un corridoio umanitario per l’evacuazione di civili da Mariupol, città assediata dalle forze di Mosca, come riferito da fonti ufficiali di Kiev ma la presenza militare russa al confine orientale dell’Ucraina continua a crescere e i combattimenti nel Donbass si stanno intensificando.

Il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, è giunto a Kiev, lo ha reso noto lui stesso postando sui social una foto del suo arrivo alla stazione della capitale ucraina con scritto: “Sono nel cuore di un’Europa libera e democratica”. Michel ha visitato Borodyanka e ha dichiarato: “Qui come a Bucha e in tante altre città in Ucraina la storia non dimenticherà i crimini di guerra commessi. Non ci può essere pace senza giustizia”.

Intanto il sindaco di Melitopol, Fedorov, in commissione Affari Esteri al Parlamento europeo, dichiara: “Non possiamo parlare di conflitto in Ucraina, è una vera e propria guerra. Non solo contro l’Ucraina ma contro il mondo civilizzato. Se non agiamo in modo tempestivo – ha aggiunto Fedorov – vi è il rischio che anche i Paesi europei dovranno fare i conti con la guerra che arriverà nelle vostre città, dalle vostre famiglie”.