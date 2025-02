Svezia, sparatoria in una scuola per adulti principalmente immigrati. Almeno 10 morti

Almeno dieci persone sono state uccise in una sparatoria avvenuta in una scuola a Orebro, nella Svezia centrale. Lo ha riferito la polizia, aggiornando la precedente versione che parlava soltanto di sei feriti. L’assalitore si sarebbe sparato. Gli agenti hanno circondato l’edificio e chiesto a tutti i cittadini di “restare lontani” dal luogo anche se l’aggressore avrebbe agito da solo e quindi non ci sarebbe più pericolo per la comunità. È stata esclusa la pista terroristica.

Il capo della polizia di Orebro, cittadina a circa 200 km da Stoccolma, ha riferito che è ancora in corso l’identificazione delle vittime, ma non ha fornito altre informazioni sull’identità delle persone rimaste uccise né di quelle ferite. Diverse persone sono state ricoverate negli ospedali della zona dopo l’attacco e non ci sarebbe alcun bambino coinvolto nell’attacco. L’attacco è infatti avvenuto all’interno di un centro educativo per adulti che, secondo i media svedesi, è frequentato principalmente da immigrati.