Ucraina, scoperte altre camere delle torture. Anche oggi partono tre navi con grano

Le autorità di occupazione russe a Kherson, nel Sud dell’Ucraina, hanno intanto annunciato di aver iniziato l’evacuazione di altre migliaia di persone dalla regione, dove è in corso una controffensiva dell’esercito ucraino.

L’Aiea annuncia l’avvio di ispezioni in due località in Ucraina sulle cosiddette “bombe sporche” e segnala che l’esplosione di una mina ha interrotto il collegamento di alimentazione principale a uno dei reattori della centrale nucleare di Zaporizhzhia. “Si tratta dell’ultimo incidente che sottolinea la fragile situazione di sicurezza e protezione nucleare dell’impianto durante l’attuale conflitto militare”, afferma il direttore generale dell’Aiea, Rafael Mariano Grossi. Intanto il presidente russo Putin ha espresso fiducia sul fatto che ci saranno abbastanza acquirenti di gas naturale anche in Europa dopo il completamento del piano per la costruzione di un hub in Turchia.