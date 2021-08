Addio a Gino Strada, ha curato 11 milioni di persone. Cordoglio dal mondo della politica a quello dello spettacolo

Ci ha lasciati Gino Strada. Aveva 73 anni. Medico e attivista, aveva fondato nel 1994 assieme alla moglie Teresa Sarti la ong Emergency che da allora ha curato gratuitamente milioni di persone in tutto il mondo, costruendo ospedali e posti di primo soccorso in 19 Paesi: Afghanistan, Algeria, Angola, Cambogia, Eritrea, Iraq, Italia, Libia, Nepal, Nicaragua, Palestina, Repubblica Centrafricana, Ruanda, Serbia, Sierra leone, Sri lanka, Sudan, Uganda e Yemen. E dal 2006 in Italia ha creato ambulatori per migranti e persone disagiate a Marghera (Ve), Polistena (Rc), Castel Volturno (Ce), Napoli, Sassari. Dal 2014 anche ambulatori mobili a Milano e Ragusa e dal 2016 sono sorti sportelli di orientamento socio-sanitario a Brescia.

Dal 2017, l’associazione ha fornito assistenza psicologica e infermieristica alla popolazione colpita dal terremoto in provincia di Teramo, Macerata e L’Aquila e, dal 2019, supporto alle operazioni di ricerca e soccorso dei migranti con l’associazione Proactiva Open Arms nel Mar Mediterraneo.