Bergamo, tenta di rapire una bimba al supermercato: arrestato un senza fissa dimora

. Venti secondi di puro terrore, ieri pomeriggio, per una coppia di Bergamo e la loro piccola di un anno e mezzo.

Le immagini delle telecamere acquisite dalla polizia documentano l’intera scena. Verso le 13 la famiglia stava uscendo dall’Esselunga di via Corridoni quando un uomo, un romeno di 47 anni, senza fissa dimora, dopo aver intercettato il gruppo dalla porta d’ingresso, si è avventato sulla bimba che camminava mano nella mano con la madre, afferrandole una gamba. Ha quindi tentato di trascinare la piccola verso l’interno del supermercato, facendo cadere a terra la donna che non ha mai mollato la presa sulla figlia. Il padre ha abbandonato il carrello della spesa e ha raggiunto il 47enne colpendolo con dei pugni alla schiena e costringendolo a terra. Subito dopo sono intervenuti la guardia giurata della Rondaservice, che si trovava all’ingresso del supermercato, e alcuni clienti, immobilizzando l’aggressore fino all’arrivo della volante.

L’uomo è stato arrestato e trasferito in carcere su disposizione della pm di turno Giulia Angeleri, che nei prossimi giorni chiederà la convalida per tentato sequestro di persona aggravato dall’età della vittima e lesioni aggravate. La bambina è stata portata all’ospedale Papa Giovanni con un femore rotto.

La Squadra mobile della Questura sta lavorando per ricostruire diversi elementi ancora poco chiari. Non risulta che il 47enne conoscesse la famiglia, entrambi i genitori sono italiani, né che frequentasse abitualmente la zona. L’uomo non ha precedenti penali né di polizia e non risultano patologie psichiatriche certificate, anche se sono attesi approfondimenti su questo fronte.