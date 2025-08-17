Catturato il latitante Tommaso Morra: era stato condannato a 12 anni per rapina

Latitanza finita per Tommaso Morra, l’uomo condannato in via definitiva alla pena di 12 anni e 6 mesi di reclusione per essersi reso responsabile nel marzo 2022 del tentativo di assalto al caveau della sede Mondialpol di Calcinato in provincia di Brescia. Lo hanno fermato e arrestato ieri (16 agosto) gli uomini della Polizia di Stato, con il supporto della Guardia di Finanza, coordinate dalla Procura Generale presso la Corte d’Appello di Brescia e con la collaborazione operativa della Procura della Repubblica di Bari Direzione Distrettuale Antimafia. A Morra restano da scontare oltre 9 anni di carcere.

Morra, a seguito del passaggio in giudicato della sentenza definitiva, era latitante dal febbraio di quest’anno, sottraendosi di fatto all’esecuzione del provvedimento di condanna. Le indagini condotte dagli inquirenti hanno permesso di rintracciarlo nel Comune di Cerignola e di procedere alla sua cattura. Si tratta, fa sapere la Polizia, “di elemento di vertice delle cosiddette batterie cerignolane dedite agli assalti ai furgoni portavalori, più volte resosi latitante”.

Lo stesso Morra era risultato essere un elemento di spicco di un commando equipaggiato con Kalashnikov, mitragliette Uzi, pistole, fucili a pompa e munizioni da guerra, oltre che munito di numerosi veicoli che sarebbero stati utilizzati per l’assalto. Il commando era formato da circa 30 persone e quando era pronto per entrare in azione, era stato fermato all’interno di un capannone poco distante dalla sede dell’istituto di vigilanza grazie all’intervento della Polizia di Stato, con il supporto del reparto speciale dei Nocs.