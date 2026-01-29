Ciciliano: Niscemi peggio del Vajont. L’Abi sospende i mutui

a dirlo il capo della Protezione civile. “Stiamo parlando di un movimento franoso di circa 350 milioni di metri cubi”, contro i 263 del Vajont. Il segretario dell’Autorità di Bacino del Distretto idrografico della Sicilia, Leonardo Santoro, annuncia intanto un ampliamento della ‘zona rossa’. “Con decreto, domani disporrò l’estensione dell’area di rischio a tutela della popolazione di Niscemi di circa 25km quadrati. In questa area ci sarà il divieto di edificabilità assoluto”.

La prefettura di Caltanissetta ha chiesto l’intervento dell’Esercito, interessando il Comando Territoriale Sud della Forza Armata. Nelle zone colpite dall’evento geologico, l’Esercito è intervenuto con il 4º reggimento Genio della Brigata Aosta per cominciare a migliorare la viabilità delle strade vicinali, ora uniche vie di collegamento tra le Provinciali 10 e 12, realizzando un bypass per evitare l’isolamento dell’abitato del nisseno, vista l’impraticabilità delle principali direttrici cittadine. Inoltre, i militari saranno impegnati a trasformare in strade carrabili le piste agricole, in parte asfaltate, attorno a Niscemi, per migliorare la circolazione e all’economia locale di continuare ad operare.



Crosetto: “le Forze Armate sono al fianco della popolazione”. Il ministro Guido Crosetto ha garantito la massima disponibilità all’impiego di mezzi e personale militare per portare aiuto e assistenza alla popolazione”.

Musumeci: “Commissione per capire cosa è successo”. “Oggi firmo il decreto per istituire una commissione di studio per capire dal punto di vista amministrativo che cosa è accaduto dopo il 1997, perché allora non si è proceduto a tentare di mettere in sicurezza quel versante, che comunque, sarebbe andato a valle, ma con interventi opportuni questo processo sarebbe stato spostato di qualche anno”. “Nei prossimi giorni penso che incontrerò il sindaco per individuare una nuova area dove costruire, i soldi ci sono. Non è quello il problema. Ma dobbiamo pensare anche al domani”, ha aggiunto Musumeci.

Nel frattempo è scattato il consueto rimpallo di responsabilità. Per tre volte, tra il 2021 e il 2023, il Comune di Niscemi sarebbe stato sollecitato dall’Autorità di Bacino siciliana a presentare un progetto esecutivo a completamento delle richieste di intervento per il consolidamento del versante ovest del paese e del belvedere. Nessuno, però, ha dato esito alle sollecitazioni. L’amministrazione comunale, nel 2014 e nel 2019, aveva presentato tramite la piattaforma Rendis delle proposte progettuali, che vanno però integrate con i progetti esecutivi, per i due interventi per un ammontare complessivo di oltre 11 milioni di euro. Ma l’assenza della progettazione esecutiva ha bloccato l’iter. Da quanto si apprende, inoltre, dei 141 progetti da finanziare con i soldi previsti dall’Accordo di coesione siglato tra Regione e Governo nessuno riguarda la frana di Niscemi. Dal canto suo il sindaco Conti replica: “Ho una cartella sul pc, gli uffici hanno i documenti. Invio a ogni anniversario una lettera alle autorità”.



Sospensione dei mutui. L’Abi ha invitato “le banche a dare immediata attuazione alla sospensione dei mutui” nelle regioni colpite dal maltempo eccezionale nei giorni scorsi, “appena i provvedimenti e le ordinanze istituzionali” del governo “saranno pubblicati in Gazzetta Ufficiale”. E’ quanto si legge in una nota dell’associazione in cui si sottolinea che “La Protezione Civile, attraverso apposite ordinanze, fornirà tutti i riferimenti per una piena applicazione della sospensione dei mutui”.