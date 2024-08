Copernicus: il 2024 l’anno più caldo. Mucillagini nel mar Adriatico e nel mar Tirreno

Aumenta la presenza di mucillagini nel mar Adriatico e nel mar Tirreno. Si tratta di materiale organico particellare che forma uno strato gelatinoso sui fondali marini, ricoprendo tutte le specie che vivono a stretto contatto con il fondale. “Le mucillagini hanno un impatto estremamente dannoso sulle comunità bentoniche, in particolare su coralli, bivalvi, coralligeno in generale e prateria di Posidonia, sospendendo i processi fisiologici di questi organismi”, sottolinea Greenpeace, aggiungendo che parte di questo fenomeno è dovuta al carico zootecnico derivante dagli allevamenti, molto presenti nella pianura Padana e quindi con evidenti conseguenze sul Po.

I medici avvertono: “Attenzioni ai colpi di calore”. Il colpo di calore è una condizione potenzialmente letale e può verificarsi quando siamo esposti ad una temperatura troppo alta, associata ad un elevato tasso di umidità e alla mancanza di ventilazione. Può causare danni, temporanei o permanenti, a organi vitali come cuore, polmoni, reni, fegato e cervello. La temperatura del corpo aumenta rapidamente e può quindi arrivare a danneggiare diversi organi vitali, come il fegato. Ieri una ragazza di 26 anni è stata salvata grazie ad un trapianto di fegato in super-urgenza per un’insufficienza epatica fulminante causata da colpo di calore. È accaduto all’ospedale Molinette della Città della Salute di Torino.