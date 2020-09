Coronavirus, 1.392 nuovi casi. 14 morti

Sono 1.392 i nuovi contagi registrati, nelle ultime 24 ore, a fronte di 87.303 tamponi. Le vittime sono 14, per un totale di 35.738 dall’inizio della pandemia, mentre le persone guarite sono 967. Aumentano di 7 unità i pazienti in terapia intensiva.

Nel frattempo sono stati superati in Italia i 300mila contagi dall’inizio dell’emergenza: è quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute, secondo cui complessivamente – comprese le vittime e i guariti – i casi sono stati finora 300.897.

Gli attualmente positivi in Italia sono 45.489. Di questi, 42.646 si trovano in isolamento domiciliare, 2.604 sono ricoverati con sintomi e 239 sono i ricoverati in terapia intensiva. Sono 967 i nuovi guariti da coronavirus in Italia, dato che porta il totale dei guariti e dimessi a 219.670. I tamponi eseguiti sono stati 87.303, 31.400 in più rispetto a lunedì.

Le Regioni che hanno registrato più contagi giornalieri sono Lazio, Lombardia e Campania. Sono 238 i casi di Covid-19 registrati nel Lazio, la Regione che ha fatto segnare il maggior incremento. Si tratta del dato più alto registrato finora. L’assessore regionale alla Sanità regionale Alessio D’Amato ha spiegato: “C’è una ripresa, anche se in un quadro completamente diverso: oggi prevalgono gli asintomatici e i cluster famigliari”.

La Lombardia ha fatto registrare 182 nuovi casi con altre due vittime. Sono diminuiti i ricoveri in terapia intensiva (-2). I tamponi effettuati sono 14.808, per un dato totale complessivo che arriva a 1.968.107. Dei nuovi casi positivi, 26 sono “debolmente positivi” e 21 a seguito di test sierologico. I guariti e i dimessi sono 229 in più, per un totale che arriva a 79.078, di cui 1.475 dimessi e 77.603 guariti.

Sono 156 i nuovi positivi al Covid-19 Registrati nelle ultime 24 ore in campania su un totale di 4.310 tamponi effettuati. Si registra, quindi, un calo delle positività, erano 243 nella giornata di ieri, e un aumento dei test, erano 3.405. Il dato di oggi è riportato nel consueto bollettino ordinario dell’unità di crisi della regione campania che segnala anche zero decessi e 98 guariti. Il totale dei positivi si aggiorna e diventa di 10.659 Unità mentre quello dei tamponi sale a quota 548.330. Il numero dei deceduti resta fermo a 457, quello dei guariti sale a 5.247