Coronavirus, 10.872 nuovi casi e 415 decessi in Italia. Rassicurazioni sull’efficacia del vaccino contro la nuova variante

Sono 10.872 i nuovi casi registrati sul coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore. E’ invece di 415 l’incremento delle vittime in un giorno, che porta il totale a 69.214. I tamponi effettuati sono 87.889. In lieve calo ricoveri e terapie intensive. Torna a salire il tasso di positività, al 12,3%.

Arrivano intanto delle rassicurazioni sull’efficacia del vaccino contro la nuova variante inglese, il cosiddetto ‘Covid-bis’: “Soltanto una mutazione sostanziale del coronavirus potrebbe mettere a rischio il funzionamento del vaccino” precisa Marco Cavaleri, capo delle strategie vaccinali dell’Ema, aggiungendo: “Sarebbe preoccupante se avessimo mutazioni multiple del coronavirus, soprattutto sulla proteina ‘spike’.

Credo però che per costringerci ad aggiornare il vaccino con i nuovi ceppi il virus debba cambiare in modo sostanziale. Per ora non siamo preoccupati”.

“Ci sono già state delle varianti nel recente passato e ce ne potranno anche essere altre. Allo stato questo non vuol dire un aggravamento della malattia o della letalità e, soprattutto, il vaccino non è messo in discussione“.