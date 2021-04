Coronavirus: 13.158 nuovi contagi e altri 217 morti. Cresce il tasso di positività

Consueto punto sull’andamento giornaliero del coronavirus in Italia: il bollettino di domenica 25 aprile. Nelle ultime 24 ore si sono registrati 13.158 nuovi casi, a fronte di 239.482 tamponi effettuati. Sabato 24 aprile erano stati 13.817 su 320.780 test processati. E purtroppo ci sono anche altri 217 morti: adesso in totale dall’inizio della pandemia, le vittime sono 119.238. Al momento, in terapia intensiva sono ricoverati 2.862 pazienti; mentre i guariti e i dimessi del giorno sono 13.176.

Altri dati interessanti. A oggi, gli attualmente positivi in Italia sono 461.212; ovvero, in calo di 236 rispetto al giorno precedente. I ricoverati con sintomi sono 20.662 e in isolamento domiciliare ci sono 461.212 persone. Nelle terapie intensive si registra un calo di 32 unità rispetto al 24 aprile nel saldo giornaliero tra entrate e uscite. Sempre secondo i dati del ministero della Salute, gli ingressi giornalieri sono stati 114 contro i 143 del giorno prima.

Il tasso di positività. Attualmente il tasso di positività è del 5,5%. Cioè in aumento rispetto al 4,3% del sabato. Sul fronte andamento del Covid-19 nelle Regioni, quella che nelle ultime 24 ore ha visto il maggior incremento di nuovi casi è la Lombardia (+1.967). Seguono: Campania (+1.854), Puglia (+1.203) e Lazio (+1.185).