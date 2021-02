Coronavirus, 13.442 nuovi contagi e 385 vittime nelle ultime 24 ore. Speranza firma il decreto per gli anticorpi monoclonali

I numeri di oggi sono sostanzialmente stabili e confermano dunque il trend degli ultimi giorni con i parametri in lieve calo. Stando all'ultimo bollettino diffuso dal ministero della Salute e dalla Protezione civile, nelle ultime 24 ore sono stati registrati, in lieve diminuzione rispetto a ieri quando se ne contavano 14.218., sette in più di ieri. Un dato che porta il. I casi totali sono invece arrivati a quota 2.625.098. Sono stati 282.407 i test tamponi molecolari e antigenici effettuati nelle ultime 24 ore nel nostro Paese, circa 12mila in più di ieri.(ieri era al 5,2%).

In questo momento in tutto il Paese gli attualmente positivi sono 427.034 (-2.084 rispetto a ieri), i guariti e i dimessi 2.107.061 (+15.138), mentre in isolamento domiciliare ci sono 405.516 persone (-1.885). I più gravi pazienti malati di Covid, vale a dire quelli ricoverati in terapia intensiva, sono 2.110, rispetto a ieri 32 in meno. Gli ingressi giornalieri nelle strutture ospedaliere in generale sono stati 144. I pazienti attualmente ricoverati con sintomi sono invece 19.408, vale a dire 167 in meno di ieri.

Intanto il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato il decreto che autorizza la distribuzione, in via straordinaria, degli anticorpi monoclonali. Lo ha annunciato via Facebook sottolineando di aver proceduto sulla base delle indicazioni dell'Agenzia italiana del farmaco e del parere del Consiglio superiore di sanità. "Così abbiamo, insieme ai vaccini, una possibilità in più per contrastare il Covid", ha commentato Speranza. Nel frattempo, sono arrivate in Italia le prime 250mila dosi di AstraZeneca, che sarà distribuito in tutte le Regioni per iniziare la campagna vaccinale per i soggetti con meno di 55 anni.