Coronavirus: 2.079 nuovi positivi. 88 i decessi

Secondo i dati forniti dal ministero della salute nelle ultime 24 ore in Italia sono stati registrati(ieri erano stati 2.199 su 218.738 test).Il totale dall’inizio della pandemia sale a 126.767. I dimessi e i guariti sono 7.616. Il tasso di positività è stabile all’1%. Calano gli ingressi in terapia intensiva: 35 in meno nelle ultime 24 ore. I ricoveri in altri reparti Covid sono invece 229 in meno.

Sul fronte vaccini nelle ultime 24 ore sono state somministrate 570.805 dosi e continuando con questi ritmi di somministrazione si potrebbe raggiungere l’immunità di gregge tra 22 giorni (il 2 luglio).

Intanto l’Organizzazione mondiale della sanità avverte che i tassi di vaccinazione in Europa sono ancora lontani da quelli necessari per fermare una ripresa dei contagi da Covid e invita i Paesi a mantenere le misure di protezione per non ripetere l’errore dell’estate scorsa, quando le restrizioni furono allentate troppo presto.

Secondo il nuovo rapporto Istat-Iss sull’incidenza della pandemia in Italia, dopo la somministrazione della prima dose di vaccino il rischio di decesso per Covid si riduce del 95% a partire dalla settima settimana. Analizzando il primo quadrimestre del 2021, il documento spiega che “la vaccinazione ha portato a una notevole riduzione del rischio di morte a meno di due mesi dalla prima dose del vaccino”.