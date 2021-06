Coronavirus: 389 positivi. 28 decessi. Più di 50 milioni di vaccini somministrati

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Secondo i dati forniti dal ministero della salute nelle ultime 24 ore l’Italia ha registrato 389 nuovi casi di Covid a fronte di 75.861 tamponi (ieri erano stati 782 su 138.391 test processati). I decessi sono stati 28 (14 però derivano da un ricalcolo dei dati in Campania relative al periodo aprile-maggio scorsi). Continua il calo degli ingressi in ospedale (-20) e in terapia intensiva (-5). L’indice di positività è allo 0,5%. I guariti odierni sono 2.839.

Calano ancora gli ospedalizzati Covid in Italia: sono 5 in meno i pazienti in terapia intensiva per un totale che scende sotto i 300 (289) con 5 ingressi in un giorno. In calo anche le persone in area non critica con -20 pazienti in 24 ore per un complessivo di 1.723. I casi in Italia dall’inizio dell’epidemia sono 4.258.456, i morti 127.500. Gli attualmente positivi scendono a 54.682, in calo di 2.480 nelle ultime 24 ore. In isolamento domiciliare ci sono 52.670 persone (-2.455).

Sul fronte vaccini. Il ministro della Salute Roberto Speranza a margine di un incontro a Firenze ha precisato: “Nella giornata di oggi con tutta probabilità l’Italia supererà le 50 milioni di dosi somministrate. Probabilmente già in questo momento l’abbiamo superate, visto che la mattina si fanno molte vaccinazioni. Quando spieghiamo che l’Italia è tutta in bianco, dobbiamo insistere sulla campagna di vaccinazione. Anche contro le varianti, la vera arma è la campagna di vaccinazione”.