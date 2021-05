Covid, 7.852 nuovi casi e 262 vittime. Da lunedì via alle vaccinazioni per over40

registrati innelle ultime 24 ore sono, risultato dirispetto al 2,4 di martedì., con gli ingressi giornalieri nei reparti di rianimazione che scendono a 91 (ieri erano 100). In totale i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il coronavirus sono 1.992, in calo di 64 rispetto a martedì.le vittime dell’ultima giornata secondo i dati del. I casi totali dall’inizio dell’epidemia sono 4.131.078, 123.544 i decessi.

Accelera intanto la campagna vaccinale anti-covid. Dal commissario all'emergenza, Francesco Paolo Figliuolo, è arrivato ieri il via libera per le prenotazioni – a partire da lunedì 17 maggio – dei 40enni, mentre entro fine settimana arriveranno altre 3 milioni di dosi.

Pfizer si dice nel frattempo pronta a fornire i vaccini anti-Covid anche per i bambini e sta lavorando a fiale che possano essere conservate anche in normali frigorifero e non quindi alle attuali temperature polari. A farlo sapere è stata Valentina Marino, direttrice medica di Pfizer Italia. Intanto Giorgio Palù presidente dell'Aifa rende noto che con la seconda dose dei vaccini Pfizer-BioNTech e Moderna distanziata di 42 giorni dalla prima e non più delle 3 e 4 settimane inizialmente previste si immunizzano subito altri tre milioni di sessantenni a rischio. Palù ha quindi spiegato che “l'efficacia di un vaccino non viene compromessa se il richiamo viene spostato fino a un massimo di 42 giorni”.

