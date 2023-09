Dramma familiare ad Alessandria: uccide suocera, moglie e figlio. Poi si toglie la vita

Tragedia familiare ad Alessandria dove un uomo di 66 anni, Martino Benzi, ha ucciso la suocera di 78 anni, la moglie di 55 e il figlio 17enne, prima di togliersi la vita. A trovare i corpi senza vita delle vittime sono stati i carabinieri, che hanno riordinato i fatti spiegando che l'ultima ad essere uccisa è stata la suocera. Un omicidio, questo, avvenuto nel giardino dell'Istituto di cura e riabilitazione Divina provvidenza. Dopo i militari hanno rinvenuto gli altri corpi all'interno dell'abitazione dell'uomo.

Ancora molti gli aspetti da chiarire di questo dramma familiare che ha coinvolto quattro persone. I militari della città di Alessandria stanno lavorando per chiarire i fatti senza tralasciare ogni aspetto della vicenda. Per il massacro sarebbe stata usata la stessa arma, un coltello col quale Benzi si sarebbe poi tagliato la gola. Gli investigatori avrebbero recuperato diversi elementi nella casa della famiglia, che fanno pensare a eventuali scritti, di cui però al momento non c'è conferma ufficiale.



Martino Benzi era un ingegnere, la moglie Monica un'impiegata e il figlio Matteo uno studente. La suocera si chiamava Carla Schiffo. I carabinieri, dopo la tragedia nell'istituto hanno cercato di rintracciare moglie e figlio dell'uomo, scoprendo quindi che la donna non era andata al lavoro e che il ragazzo non era a scuola. A quel punto i militari sono andati a casa della famiglia e, sfondata la porta, hanno trovato i due corpi. Un ritrovamento macabro.