Il Garante della Privacy sanziona un asilo nido per foto di bambini online
Il Garante per la protezione dei dati personali è intervenuto contro un asilo nido che aveva diffuso online le immagini dei propri piccoli iscritti – bambini da 0 a 3 anni – imponendo il pagamento di una sanzione da 10 mila euro, con immediata cancellazione delle foto.
Il procedimento è stato avviato a seguito della segnalazione di uno dei papà, che per iscrivere la figlia sarebbe stato costretto a firmare un consenso che autorizzava la raccolta e la pubblicazione delle immagini della bambina. Come se non bastasse, l’uomo aveva rilevato la presenza di un sistema di videosorveglianza in funzione anche durante le attività quotidiane dei bambini.
Nel corso dell’istruttoria è emerso che l’asilo aveva pubblicato sul sito e sul profilo Google Maps numerose foto dei piccoli, ritratti in momenti della routine quotidiana: dal riposo alla mensa, fino a situazioni intime come il cambio del pannolino o i massaggi infantili. Foto che, oltre a violare la riservatezza, esponevano i minori al rischio di un utilizzo improprio o illecito sul web.