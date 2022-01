Incidente spaventoso nel bresciano: morti 5 ragazzi

Spaventoso incidente stradale sulla provinciale 45, all’altezza del comune di Rezzano in provincia di Brescia. Nello scontro tra un’auto e un pullman hanno perso la vita 5 giovani tra i 17 e i 22 anni; quattro ragazzi e una ragazza. L’impatto tra l’automobile e il mezzo pesante è stato violentissimo e per i giovani non c’è stato nulla da fare, sono morti sul colpo. La strada è stata chiusa e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il 118.

Le vittime erano tutte residenti in Valsabbia. Con la loro auto viaggiavano verso Brescia, ancora da chiarire come e perchè la vettura si sia schiantata con un terribile impatto frontale contro il pullman che proveniva in senso di marcia opposto. Lo schianto è avvenuto poco dopo le 22:30 di sabato 22 gennaio. Le vittime sono tre ventenni, Dennis Guerra di Sabbio Chiese, El Harram Imad di Preseglie e Natiq Imad di Pertica Bassa. Poi ci sono il 22enne Natiq Salà di Vestone e una ragazza 17enne Irene Sala.

Non è grave invece il conducente del pullman. Lievemente ferito, l’autista del mezzo ha detto di essersi trovato davanti l’auto e di non essere riuscito a evitare l’impatto una volta che la macchina ha invaso la corsia opposta. Il pullman era vuoto, non c’erano passeggeri a bordo. Il 58enne conducente è stato trasportato alla Poliambulanza in stato di shock. Sul luogo della tragedia sono giunti subito dopo anche alcuni familiari delle vittime. I racconti dei testimoni dicono tutto sull’incidente: “Una scena apocalittica, da fine del mondo”.

