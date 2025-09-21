Lecco, travolte e uccise da un’auto: le vittime avevano 21 anni

Sono Milena Marangon e Giorgia Cagliani le due giovani vittime di un incidente stradale avvenuto la scorsa notte a Brivio, in provincia di Lecco. Entrambe 21enni, stavano camminando a piedi sul bordo della carreggiata, in un tratto senza marciapiede, per raggiungere una festa di paese, quando un’auto le ha colpite alle spalle dopo aver urtato un altro veicolo in sosta. Con loro c’era anche un’altra ragazza sopravvissuta all’incidente: si tratta di una coetanea residente in un vicino centro della Brianza lecchese, trovata sotto shock dai soccorritori.

Secondo una ricostruzione, prima dell’incidente l’auto avrebbe forse cercato di evitare un altro mezzo, ma sarebbe finita contro una vettura e successivamente avrebbe travolto le due vittime. Alla guida dell’auto, un uomo di 30 anni originario della Polonia che sarebbe stato arrestato per omicidio stradale. Il 30enne sarebbe risultato negativo all’alcoltest.

Intanto il sindaco di Brivio, Federico Airoldi, ha proclamato due giorni di lutto cittadino. “Il sindaco e l’Amministrazione Comunale sono vicini alle famiglie ed agli amici di Giorgia e Milena. Una tragedia che tocca la comunità di Paderno D’Adda e Brivio. In segno di rispetto e partecipazione ho proclamato due giorni di lutto cittadino”, si legge nel messaggio del primo cittadino. “La processione prevista per le 15,30 è confermata e si svolgerà in modo silenzioso. Sarà un momento di preghiera per Giorgia e Milena”, conclude.