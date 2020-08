Linee guida chiare per il nuovo anno scolastico. Le chiede l’Associazione Nazionale Presidi

Nel presentare il vademecum per l’avvio dell’anno scolastico 2020/21, il presidente dell’Associazione nazionale presidi, Antonello Giannelli, ha sottolineato: “i dirigenti chiedono risorse adeguate per organizzare al meglio il rientro a scuola in sicurezza. Servono locali, banchi monoposto e un ampliamento dell’organico”.

Un’altra misura prevista dalle linee guida è quella di predisporre un locale interno ad ogni istituto scolastico per l’accoglienza degli eventuali casi sintomatici di coronavirus o sospetti.

“Se ci sarà un caso positivo all’interno di una scuola”, ha proseguito Giannelli, “bisognerà valutare la chiusura dell’istituto solo di concerto con l’autorità sanitaria, e dopo avere valutato le circostanze. Non ci possono essere regole generali né ci si può affidare esclusivamente a parametri numerici”.

Giannelli ha poi tuonato: “Non si devono vanificare gli enormi sforzi profusi dai presidi, dai loro collaboratori, dal ministero e dagli enti locali. E non è possibile che i dirigenti vengano a conoscenza del calendario di consegna dei banchi all`ultimo momento: l’organizzazione richiede tempo”.

In chiusura, il presidente dell’Associazione nazionale presidi ha poi affermato che “è impensabile che la mascherina sia l’unica arma di difesa dal contagio, perché sappiamo benissimo quanto sia faticoso, per gli alunni e per il personale, indossarla per ore”.