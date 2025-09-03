Lutto nel mondo del giornalismo: è morto Emilio Fede

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

È lutto nel mondo del giornalismo. È morto all’età di 94 anni, compiuti lo scorso giugno, Emilio Fede. Da tempo era ricoverato in una residenza sanitaria a San Felice di Segrate alle porte di Milano. Le sue condizioni sono precipitate nelle ultime ore. Nato a Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina, fu inviato speciale in Africa 8 anni per la Rai, poi direttore del TG1 e, a Mediaset, di Studio Aperto e TG4.

Il 16 gennaio del 1991 quando, sotto la sua direzione, nel primo giorno di messa in onda su Italia Uno, Studio Aperto fu il primo telegiornale in Italia ad annunciare in diretta l’inizio dell’operazione Desert Storm, durante la Guerra del Golfo. “Fu un momento di grande emozione ma anche di grande paura per una guerra che avremmo pagato cara, una guerra infinita. Sapevo che scadeva l’ultimatum e con Silvia Kramar, collega bravissima, ci siamo messi in ascolto e abbiamo catturato il momento del bombardamento di Baghdad prima degli altri colleghi”, aveva raccontato Fede in un’intervista.

Nel 1965 sposò la giornalista e futura senatrice Diana De Feo, figlia dello scrittore Italo De Feo. La moglie è mancata nel 2021 dopo una lunga malattia. Fede è stato assistito fino all’ultimo dalle figlie Simona e Sveva. “Papà ci ha lasciato”, ha detto all’Adnkronos la figlia Sveva che, poco prima della notizia della morte, aveva ringraziato gli amici e colleghi che gli sono stati accanto nelle ultime ore: “Siete tutti con lui e lui è contento, tutti con lui, tutti voi giornalisti siete con lui. È importante, noi non avremmo voluto che la notizia uscisse fino a che le cose non si fossero risolte in un modo o nell’altro. Però poi alla fine voi l’avete saputo e abbiamo pensato che era una bella cosa perché lui si meritava questo saluto e questo cenno d’onore da parte di tutti i suoi colleghi”. I funerali si terranno giovedì 4 settembre nella chiesa di Dio Padre a Milano 2.

In una nota del Fan club amici di Emilio Fede, vicina alla famiglia del giornalista, si legge: “Con profondo dolore, la famiglia tutta annuncia la scomparsa di Emilio Fede, amato fratello, padre e nonno, giornalista e volto storico del panorama televisivo italiano. Emilio Fede ha rappresentato una figura di spicco nel mondo dell’informazione, lasciando un’impronta indelebile nella storia del giornalismo italiano. Con il suo stile unico e la sua capacità di raccontare con passione e dedizione gli eventi più significativi, memorabili le sue dirette, ha saputo informare e intrattenere milioni di telespettatori, attraversando epoche di grandi cambiamenti”.