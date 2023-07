Maltempo e roghi: cinque regioni verso lo stato di emergenza

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Italia verso lo stato d’emergenza tra la tempesta che ha colpito la Lombardia e gli incendi che divampano in Sicilia e al Sud. Oggi arriverà la decisione in consiglio dei ministri. In arrivo anche un provvedimento per il lavoro con la Cig legata al clima.

Al momento sono cinque i morti collegati agli eventi meteo estremi. Una ragazzina di 16 anni è stata uccisa da un albero che è caduto sulla sua tenda in un campo scout in Valcamonica, provincia di Brescia. Nel Monzese una 58enne è stata schiacciata da un albero mentre camminava. Due persone sono state vittime invece delle fiamme nei roghi che ancora divampano intorno a Palermo e in Sicilia.

A causa degli incendi che stanno colpendo anche la Calabria, un 98enne è morto nella sua abitazione a Cardeto, nella zona collinare a ridosso di Reggio Calabria. In Puglia invece un incendio è divampato in zona San Cataldo (Lecce) a ridosso di alcune villette e spiagge della zona. Dieci ettari di macchia mediterranea sono stati distrutti dalle fiamme. Grave incendio anche Vieste (Foggia) dove circa duemila ospiti di tre grandi strutture ricettive sono state obbligate ad evacuare.

Il ministro per la Protezione civile e per le Politiche del mare, Nello Musumeci, al Tg1, ha dichiarato: “Vorrei rivolgere un appello a Bruxelles, ma lo formalizzeremo proprio nella giornata di domani: la flotta dei Canadair dell’Europa è una flotta assolutamente insufficiente. Noi non possiamo ogni volta mendicare l’arrivo di un veicolo anfibio. Abbiamo bisogno di potenziare la flotta europea”.

Le regioni che vanno verso la dichiarazione dello stato di emergenza sono la Lombardia, la Sicilia, il Veneto, l’Emilia Romagna e il Friuli Venezia Giulia.