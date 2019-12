Maltempo, vittime e numerosi disagi

A Napoli invece un uomo di 62 anni di nazionalità marocchina è morto schiacciato da un albero che si è abbattuto al suolo per il forte vento. La vittima si chiamava Mohamed Boulhaziz, 62 anni, presente da anni in maniera regolare sul territorio italiano. Risiedeva a Maddaloni (Caserta) e lavorava come commerciante.

Sul posto è intervenuta la Polizia. La bufera di vento che ha colpito la Campania nelle prime ore del mattino ha provocato la caduta di numerosi altri alberi e cartelloni pubblicitari in tutta la città.

Un bimbo di 7 anni è ricoverato in prognosi riservata all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze dopo essere caduto nel fiume Pescia a Ponte Buggianese (Pistoia). Il piccolo era, assieme ai genitori, in sella a una bicicletta quando ha perso l’equilibrio finendo nel fiume, in piena a causa delle piogge degli ultimi giorni. Il bimbo è stato poi trascinato dalla corrente prima di essere salvato dal padre, tuffatosi in acqua subito dopo la caduta del figlio.

Abbondanti piogge hanno interessato anche il Salernitano e l’Avellinese, con strade bloccate e 300 abitanti evacuati per l’esplosione di un torrente interrato.

A Bagnolo Piemonte in provincia di Cuneo, una bufera di vento ha fatto scattare l’allarme a 1500 metri di altitudine, dove una quarantina di persone che volevano tornare a valle sono rimaste bloccate sulle loro auto per le raffiche e la neve accumulata dal vento.

Un codice arancione è stato emesso dalla Sala operativa unificata della Protezione civile toscana per mareggiate sulla costa, dalla Versilia a Piombino con l’interessamento del litorale pisano, della costa livornese e delle isole dell’Arcipelago. Sono previsti mari agitati o molti agitati fino alle ore 8 di domani.