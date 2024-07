Napoli, sconosciuto intossica 7 persone con il latte di mandorla

I tre sono stati già dimessi. Qualche giorno fa invece i Carabinieri erano già intervenuti nel pronto soccorso del Vecchio Pellegrini per quattro donne di 49, 29, 22 e 20 anni, tutte commesse di un discount di piazza Poderico, non lontano da via Foria, anche loro trasportate in ospedale per una presunta intossicazione. Anche loro sono state dimesse.



I commercianti della zona in queste ore stanno pubblicando su TikTok diversi video per mettere in guardia i colleghi e i cittadini. Al vaglio dei carabinieri, per il momento, ci sono due casi, ma potrebbero essercene di più: sui social si parla di episodi simili segnalati anche all'Arenaccia e in zona Pignasecca.

Secondo quanto apprendiamo da l’Unità, le vittime non sono state derubate e non hanno subito altri traumi, così come all’interno dei negozi non è stato rubato nulla. Intanto, la vicenda è diventata nota, per alcuni video apparsi sui social che avrebbero mostrato la persona in questione offrire la bevanda all'interno dei negozi di cui sopra. Filmati che poi avrebbero immortalato anche le vittime che hanno denunciato i fatti alle autorità.

Al pronto soccorso sono intervenuti i Carabinieri della compagnia di Napoli Stella, a cui le vittime hanno riferito di essersi sentiti male dopo aver ingerito del latte di mandorla offerto da uno sconosciuto.