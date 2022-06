Omicidio Ciatti, condannato il ceceno che uccise Niccolò: fu omicidio volontario

esperto di arti marziali, in particolare della lotta chiamata Mma, la notte tra l'11 e il 12 agosto del 2017 mentre si trovava sulla pista da ballo della discoteca St Trop, insieme a due connazionali, improvvisamente prese di mira Niccolò Ciatti, che stava trascorrendo con i suoi amici l'ultima serata della vacanza in Spagna. Iniziò così il pestaggio mortale. Bissoultanov sferrò un violentissimo calcio alla testa di Niccolò, che non si rialzò più, morendo in ospedale alcune ore dopo. Secondo la ricostruzione degli inquirenti Bissolultanov,in particolare della lotta chiamata Mma, la notte tra l'11 e il 12 agosto del 2017 mentre si trovava sulla pista da ballo della discoteca St Trop, insieme a due connazionali, improvvisamente prese di mira Niccolò Ciatti, che stava trascorrendo con i suoi amici l'ultima serata della vacanza in Spagna. Iniziò cosìBissoultanov sferrò un, che non si rialzò più, morendo in ospedale alcune ore dopo.

Come spiegato dal legale della famiglia, Agnese Usai, sarà ora il giudice, in un secondo momento, a stabilire l'entità della pena per Bissoultanov.. Il ceceno dopo l’omicidio di Niccolò Ciatti venne arrestato in Germania, su mandato di cattura internazionale, ed estradato in Italia.e Bissoultanov successivamente. Gli altri protagonisti di quella orribile notte, erano due e sempre ceceni: vennero rilasciati subito, mentre solamente Bissoultanov rimase in carcere da dove uscì alla scadenza dei termini di carcerazione preventiva.