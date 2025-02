Papa Francesco: “Condizioni stazionarie ma le analisi migliorano”. Meloni in visita al Gemelli

Sesto giorno di ricovero all’ospedale Gemelli di Roma per Papa Francesco, affetto da polmonite bilaterale. Il Pontefice, che ha trascorso una notte tranquilla, si è svegliato e ha fatto colazione. Nell’ultimo bollettino delle 19 i medici segnalano una “situazione stazionaria ma con un lieve miglioramento degli indici infiammatori”. Fonti vaticane riferiscono che Francesco non è sottoposto a una somministrazione supplementare di ossigeno, almeno in forma stabile, ed è “autoventilato”. Le stesse fonti sottolineano che il cuore del Papa regge molto bene.

Ieri in serata è stato diffuso l’ultimo bollettino medico in cui si legge: “Le condizioni cliniche del Santo Padre si presentano stazionarie. Gli esami del sangue, valutati dallo staff medico, dimostrano un lieve miglioramento, in particolare degli indici infiammatori. Dopo aver fatto colazione ha letto alcuni quotidiani quindi si è dedicato alle attività lavorative con i suoi più stretti collaboratori. Prima di pranzo ha ricevuto l’Eucaristia. Nel pomeriggio ha ricevuto in visita il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, con la quale si è trattenuto in forma privata per 20 minuti”.

Dalla Santa Sede fanno sapere che nonostante la polmonite Papa Francesco è di “buon umore, prega e riposa e vuole essere pronto per la Pasqua”. Non sarà sabato alla messa per il Giubileo dei diaconi ma punta a recuperare le forze per la festività cristiana. Anche se ricoverato al Gemelli, non rinuncia però a governare la Chiesa: dall’ospedale ha accettato la rinuncia alla Diocesi di Baie-Comeau, in Canada, presentata da monsignor Jean-Pierre Blais, 75 anni, accusato di abusi sessuali nella class action contro l’arcidiocesi di Quebec.

Bergoglio ha ricevuto in forma privata la presidente del consiglio Giorgia Meloni per una ventina di minuti. “Sono molto contenta di averlo trovato vigile e reattivo. Abbiamo scherzato come sempre. Non ha perso il suo proverbiale senso dell’umorismo”. così la premier dopo la visita al Papa all’Ospedale Gemelli, come riferisce una nota di Palazzo Chigi.