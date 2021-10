Primo volo Ita Airways, cambiano logo e livrea. Altavilla: “Attenti ai soldi dei contribuenti”

L’amministratore delegato Fabio Lazzerini durante la conferenza stampa per il decollo della nuova compagnia, ha detto: “Dobbiamo dimostrare al contribuente italiano che questa volta staremo attenti all’uso che facciamo del loro capitale, questo è l’obbligo che ci sentiamo chiaro in testa. Questo deve essere il vero cambiamento di mentalità. E ci siamo affrancati dall’ingerenza della politica”, ha così sottolineato Lazzerini.

Il presidente esecutivo di Ita, Alfredo Altavilla, all’evento di presentazione della nuova compagnia: “Abbiamo comprato l’asset aviation di Alitalia a 1 euro. C’è però una grossa differenza tra concetto di valore e prezzo. Nessuno pensa che gli asset valessero 1 euro, ma il prezzo giusto era quello in funzione dei costi che dovevamo sostenere per poter avere questi asset in condizioni di poter volare in maniera efficiente ed efficace dal primo giorno”.

In merito alla situazione dei dipendenti Altavilla ha aggiunto: “Sono assolutamente confidente che riusciremo a trovare un accordo con i sindacati sul contratto di lavoro per il personale della compagnia. Mi rammarica non essere arrivato alla partenza della compagnia con un accordo, ma sono assolutamente confidente che i passi avanti fatti ci consentiranno di tornare a sederci al tavolo con i sindacati al più presto per un accordo. Nella mia testa Ita Airways c’è sempre stata, ma anche il desiderio e la necessità acquistare marchio Alitalia. Il marchio Alitalia non poteva appartenere a nessun altro che alla nuova compagnia di bandiera del Paese”. Dalla selezione cominciata il 26 agosto, la squadra di ITA Airways è così composta: 2.800 dipendenti, di cui 1.250 staff e 1.550 personale navigante. Alla data odierna, circa il 30% delle assunzioni viene dal mercato e il 70% da Alitalia, concentrato prevalentemente sul personale navigante. Nel 2022 il personale del perimetro aviation crescerà di 1.000 unità per arrivare a 5.750 persone nel 2025. Tutto il personale di ITA Airways condividerà un premio di risultato individuale in funzione del raggiungimento degli obiettivi di redditività dell’azienda e di soddisfazione del cliente.