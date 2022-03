Report della Fondazione Gimbe: stabilità nel numero dei contagi di Covid-19

Via quasi tutte le restrizioni da Green Pass, cancellato il sistema dei colori per le Regioni, ad oggi sono tutte in zona bianca, mascherine solo in determinate occasioni.

Nel frattempo, il report della Fondazione Gimbe segnala come dal 23 al 29 marzo c’è stata una sostanziale stabilità dei nuovi casi di Covid-19, che sono stati 504.487 rispetto a 502.773 della settimana precedente (+0,3%) dopo due settimane di incremento. E nello stesso arco temporale, sono aumentati del 5,5% gli attualmente positivi. Aumentati anche i tamponi effettuati, con un tasso medio di positività per i molecolari al 13,4% ed al 15,7% per gli antigenici.

Sempre nella settimana presa in considerazione dal report, quella dal 23 al 29 marzo, scende il numero delle province con un’incidenza superiore a mille casi di coronavirus per 100mila abitanti, da 38 a 34, ed in 55 province si registra un incremento percentuale dei nuovi contagi rispetto alla settimana precedente, mentre in 52 un decremento. Decremento in 11 Regioni, con il picco in Umbria con il -16%, mentre nella Provincia Autonoma di Trento c’è un incremento del 17,8%, apice della curva che coinvolge le altre 10 Regioni.

Stallo per la campagna vaccinale: il numero dei vaccinati con almeno una dose è fermo all’85,6%, mentre sono l’83,9% quelli che hanno completato il ciclo. Il tasso di copertura delle terze dosi è all’83,2%. Calano ancora nell’ultima settimana il numero di somministrazioni, con una media di 43.160 al giorno. Sono ancora circa 7 milioni gli italiani non vaccinati, per la precisione 6,94, di cui 2,51 milioni di guariti protetti temporaneamente 4,43 milioni attualmente vaccinabili.