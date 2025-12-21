Ritrovato in un canale il corpo senza vita del sedicenne scomparso nel Novarese
È stato ritrovato il corpo di Dario Cipullo, il 16enne del quale si erano perse le tracce nella notte tra venerdì e ieri nel Novarese. Il cadavere del giovane è stato rinvenuto nella tarda mattinata di oggi nel canale Cavour, nella zona di Agognate. Il ragazzo non aveva fatto ritorno a casa dopo aver trascorso la serata a cena da amici.
Dario è stato visto per l’ultima volta intorno all’una di notte nei pressi del centro commerciale San Martino dove era stato accompagnato dal padre di un’amica, prima di proseguire a piedi verso casa sua distante solo poche centinaia di metri. Da quel momento in poi il vuoto: il suo telefono era risultato spento.
Secondo le prime ricostruzioni, Dario avrebbe voluto camminare un po’, forse per riprendersi da uno stato di confusione. Gli investigatori ritengono che si sia trattato di un incidente: il giovane potrebbe aver perso l’equilibrio finendo nel canale e, nel tentativo di aggrapparsi alla sponda, non sarebbe riuscito a mettersi in salvo.
La madre si è accorta della sua assenza solo la mattina seguente: “In modo insolito aveva anche spento il telefono”, ha raccontato la donna, che ha subito lanciato un appello chiedendo a chiunque avesse informazioni di contattare le autorità. Prima che il cellulare si spegnesse, il giovane era riuscito a inviare un messaggio vocale a un amico, ma il contenuto risultava confuso e le parole poco comprensibili.
Dario Cipullo, era studente del secondo anno dell’istituto Fauser, oltre ad essere un atleta della formazione Under 18 del Gattico Rugby. “Dobbiamo darvi una notizia molto difficile. Purtroppo Dario è stato ritrovato, ma non nel modo in cui tutti speravamo. I dettagli restano nel dolore della famiglia: chiediamo rispetto, silenzio e preghiera. In questo momento non sappiamo altro ed è giusto non fare domande o ipotesi. Ci stringiamo alla famiglia di Dario e ci stringiamo tra di noi come squadra”, questo il messaggio comparso sul profilo Facebook del Galattico Rugby.