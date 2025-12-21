Ritrovato in un canale il corpo senza vita del sedicenne scomparso nel Novarese

Secondo le prime ricostruzioni, Dario avrebbe voluto camminare un po’, forse per riprendersi da uno stato di confusione. Gli investigatori ritengono che si sia trattato di un incidente: il giovane potrebbe aver perso l’equilibrio finendo nel canale e, nel tentativo di aggrapparsi alla sponda, non sarebbe riuscito a mettersi in salvo.

La madre si è accorta della sua assenza solo la mattina seguente: “In modo insolito aveva anche spento il telefono”, ha raccontato la donna, che ha subito lanciato un appello chiedendo a chiunque avesse informazioni di contattare le autorità. Prima che il cellulare si spegnesse, il giovane era riuscito a inviare un messaggio vocale a un amico, ma il contenuto risultava confuso e le parole poco comprensibili.